元ＡＫＢ４８の河西智美が３０日に自身のインスタグラムを更新し、ミュージシャンの姉・河西愛美とともに会社を設立したことを報告した。智美が社長兼ＣＥＯに就任したという。「ご報告」と題して投稿し、連名でコメントを発表。「このたび、姉妹二人で会社を設立し、河西智美は代表取締役社長兼ＣＥＯ、姉・愛美（元：河西里音）は副社長として新たな一歩を踏み出しました。会社名は株式会社ＴｏＣｈａｒｌｏｔｔｅ」と発