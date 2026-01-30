大同生命保険株式会社は３０日、代表取締役副社長の藤田広行氏が４月１日から代表取締役社長に昇格する人事を発表した。北原睦朗氏（現・代表取締役社長）は取締役会長となる。この日行われた会見には両者が出席。藤田氏は「大変身が引き締まる思い。責任の大きさをヒシヒシと感じています。大同生命の強みは中小企業のお客様と信頼関係を作り、安心して事業を続けていただくこと。まずはこのビジネスを持続可能な形にしっかり