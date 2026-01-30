フジテレビ（清水賢治社長）は30日、同局で1月度社長会見を開催した。同局は元タレントの中居正広氏による元フジテレビ女性アナウンサーとのトラブルをめぐる一連の問題を受けて、これまで不定期での社長会見を実施していたが、今回は“新たな形式”として会見を開催。清水社長も「開かれた会社としてはやるべき」と述べた。【写真】真剣な表情で…会見に臨む清水賢治社長清水社長は一連の問題を受けて辞任した港浩一氏の後任