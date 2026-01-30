楽天・田中千晴投手（２５）が３０日、沖縄・名護市内で入団会見を行った。田中千は、楽天から海外ＦＡ権を行使して巨人に移籍した則本の人的補償で加入。背番号は２９に決まった。「チームのために、優勝できるように、腕を振っていきます」と意気込んだ。２４年オフに右肘クリーニング手術を受け、昨年は１軍登板なしに終わったが、２軍では３６登板、防御率１・５１の好成績を残していた。１５０キロ台の直球と鋭く落ちるフ