SnowManの佐久間大介（33）が30日、都内でアニメ映画「白蛇:浮生」（監督チェン・ジエンシー、リー・ジアカイ）の初日舞台あいさつに出席した。作品にちなみ「一つだけ来世に持って行けるとしたら何を持って行く」と聞かれ「来世もSnowManのメンバーに会いたい。違うこと9人でやっているかもしれない」とメンバー愛あふれる回答。会場からは拍手が起こった。21年公開の「白蛇:縁起」の続編で、声優の三森すずこ（39）と