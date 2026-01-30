SnowManの佐久間大介（33）が30日、都内でアニメ映画「白蛇:浮生」（監督チェン・ジエンシー、リー・ジアカイ）の初日舞台あいさつに出席した。蛇にちなみ、“脱皮した”感じることは「ここ最近コーヒー飲めるようになった。（以前は）苦くて飲めなかったんですけど、本番前も飲んでました」と報告。「友人にも味覚が大人になったなと言われる」と明かした。飲めるようになっただけでなく「ブラックいけちゃうんですよね」と