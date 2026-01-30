SnowManの佐久間大介（33）が30日、都内でアニメ映画「白蛇:浮生」（監督チェン・ジエンシー、リー・ジアカイ）の初日舞台あいさつに出席した。「この作品の素晴らしさやアニメーションの力強さ声優陣の力強い演技がいろんな人に届けてもらって楽しんでもらいたい」と初日を喜んだ。作品にちなみ自分が妖怪になるなら「ネコちゃんになりたい気持ちがあるので、個人的には猫の妖怪になりたい」と話した。共演の三森すずこが「