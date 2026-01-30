第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。昨秋の九州大会４強の神村学園（鹿児島）は、２年ぶり７度目のセンバツ出場をつかんだ。九州大会では準々決勝で昨夏の甲子園覇者・沖縄尚学を４―１で破り、準決勝ではその後の明治神宮大会を制した九州国際大付（福岡）に１点差と競り合った。甲子園での過去最高成績は０５年春の準優勝。