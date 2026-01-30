麻薬取締法違反などの疑いで書類送検された俳優の米倉涼子さんについて東京地検は不起訴処分にしたと発表しました。関係者によりますと、関東信越厚生局麻薬取締部は去年夏ごろ、俳優の米倉涼子さんと知人のアルゼンチン国籍の男性の関係先を家宅捜索するなどしました。麻薬取締部は、麻薬取締法違反などの疑いで書類送検していましたが、東京地検はきょう30日付けで米倉さんについて不起訴処分としました。米倉さんは先月、「今後