定年後に老人ホームへ入居することを希望している人もいるでしょう。 しかし、老人ホームは入居するときの一時金だけでなく、月々の利用料金などもかかります。退職金だけで賄えるのか、不安になることもあるかもしれません。 本記事では、老人ホームの入居費用相場をご紹介するとともに、費用が足りない場合の対処法についてもまとめています。 老人ホームの入居費用はどのくらいかか