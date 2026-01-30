【香港島・中環駅】屋上テラス付き、54?の広々としたワンルームリビング／Photo：Airbnbキッチン／Photo：Airbnb天井が高く、自然光がたっぷりと入るモダンなワンルーム。デラックスキングサイズのベッド、Fire Castと2台のJBLスピーカーを備えた65インチの4Kテレビ、5GのWi-Fi、洗濯乾燥機、ネスプレッソのコーヒーマシンも用意。エレベータがない5階建て建物なので、荷物の手伝いが必要ならリクエストを。屋上テラス／Photo：Air