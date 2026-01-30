泳ぎとらふぐ料理専門店「とらふぐ亭」は、2026年2月9日（月）から「とらふぐ亭祭り」を開催する。【写真】てっさ1円、コースもテイクアウトも安くなる！「とらふぐ祭り」の詳細を見るてっちりを注文の利用客に限り、通常1,408円（税込）の「泳ぎてっさ」を1円で販売する。そのほか、「国産泳ぎとらふぐコース」や「特選白子コース」、「お持ち帰りセット」なども特別価格で提供する。「とらふぐ亭」は、「ふ（2）ぐ（9）」の語呂