韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「온돌（オンドル）」の意味は？「온돌（オンドル）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、家を暖めるために使うもの！「온돌（オンドル）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「床暖房」でした！「온&#