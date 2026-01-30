メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県常滑市で生産が盛んな海苔ですが、この海苔を狙う厄介者、空からやってくる「カモ」に生産者は頭を悩ませています。 出荷前に食べられてしまう被害を防ごうと、ある技術に期待が寄せられています。 愛知県常滑市の鬼崎漁港は、中部国際空港の北側に位置し、県内でも有数のノリの産地となっています。 地元ブランド「鬼崎のり」は、家庭用や贈答用などで多くの人に親しまれています。