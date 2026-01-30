ニューヨーク発のハンバーガーレストラン「Shake Shack(シェイク シャック)」は、日本初登場の「チキンシーザーバーガー」「シーザーパルメザンフライ」「シーザーパルメザンバイツ」を、2026年2月4日から3月下旬まで、全国18店舗で販売する。【新商品3品の画像はこちら】こだわりの自家製のシーザーソースを使ったバーガー・ポテト・チキン◆「チキンシーザーバーガー」販売価格:税込1,089円オーダー後に衣付けし、一枚ずつフライ