伊豆半島の南側、都心から少し足を延ばせば辿り着く、青い海と温泉で愛されてきた下田。観光列車・サフィール踊り子号の人気や移住者の増加も相まって、美食を中心にニューカルチャーが躍進中。新たな下田の魅力を楽しんで。新旧の魅力が交差する、伊豆の南国リゾート気候が温暖で、熱海や伊東などメジャーな温泉地が点在する温泉天国・伊豆半島。その半島を、海の景観を楽しみながら南下すると現れるのが下田だ。蓮台寺温泉や観音