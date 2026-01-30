【POP UP PARADE 青木ルリ L size】 7月 発売予定 価格：8,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE 青木ルリ L size」を7月に発売する。価格は8,800円。 本商品はマンガ「ルリドラゴン」の主人公「青木ルリ」をPOP UP PARADE L sizeシリーズで立体化したもの。全高約220mmのビッグスケールで、劇中の制服姿が再現されている。