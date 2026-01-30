【模型電光モバイルバッテリー 用スリープジャマーモジュール】 2月13日発売予定 価格：オープン(市場価格:1,958円前後) ビット・トレード・ワンはプロダクトブランド「MODMAGIC」より、「模型電光モバイルバッテリー 用スリープジャマーモジュール」を2月13日発売する。価格はオープン(市場価格:1,958円前後)。