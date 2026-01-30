真庭市蒜山30日 30日（金）は寒気の影響で岡山県北部を中心に雪が降りました。 正午時点の積雪は、真庭市の上長田で平年の2倍以上の83cm、新見市千屋で19cmなどとなりました。最低気温は岡山県の全ての観測地点で氷点下となりました。 ウェザーニューズによりますと、岡山県北部の雪は30日夜9時ごろにかけて一時的に強まる可能性もありますが、一気に積雪量が増えることはない見込みです。その後は朝