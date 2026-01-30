3月に開かれるセンバツ高校野球の出場校が発表されました。福岡からは、北九州市の九州国際大学付属高校の出場が決まりました。 ■校長「九州代表として出場が決定しました。」九州国際大学付属高校のグラウンドで、30日午後4時半ごろ、選手たちに春のセンバツ出場の知らせが届けられました。4年ぶり4度目の出場です。九国大付属は去年11月、明治神宮大会に九州代表として出場し、走攻守3拍子そろったプロ注目の牟禮翔（むれ・