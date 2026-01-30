３０日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５８０．９８ポイント（２．０８％）安の２７３８７．１１ポイントと８日ぶり、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２３５．４９ポイント（２．４７％）安の９３１７．０９ポイントと４日ぶりに反落した。売買代金は３０１６億１２４０万香港ドル（約５兆９４７７億円）に縮小している。（２９日は３３１９億９４２０万香港ドル）。