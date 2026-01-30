３０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４０．０３ポイント（０．９６％）安の４１１７．９５ポイントと４日ぶりに反落した。投資家の慎重スタンスが強まる流れ。イランを巡る地政学リスクや、トランプ米政権の関税政策が不安視された。また、中国であす３１日、１月の製造業ＰＭＩと非製造業ＰＭＩが公表されることも気がかり材料となっている。金属市況安も逆風。３０日の上海期貨交易所（上海商品先