1月30日の午後、高知県土佐市で山林火災があり、30日午後5時30分の時点でも防災ヘリによる消火活動が続いています。県などによりますと、30日午後2時すぎ、通行人から「竹林から煙が出ている」と消防に通報がありました。現場は土佐市北地の山中で山の中腹から煙があがっていて、県は防災ヘリを出して空から消火活動にあたっています。■防災無線「火災が発生しています。今後の情報に注意してください」土佐市では午後4時過ぎに、