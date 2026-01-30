長編ホラーとして初めて全編アイルランド語が使われたアイルランド発の映画『FRÉWAKA／フレワカ』。タイトルの『FRÉWAKA／フレワカ』はアイルランド語の「根」を意味する言葉「fréamhacha（フレーバハ）」に由来しており、本作で描かれたアイルランドの神話やアイルランドの伝統儀式や信仰に基づく女性たちの痛みが決して断ち切れないということを示唆している。婚礼の夜、忽然と花嫁が消えるという事件が起きて