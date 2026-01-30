40インチタイヤを装着した本格オフローダーヒョンデの高級ブランドであるジェネシスは、最高出力1115psのV8エンジンを搭載したワイルドなオフロード車コンセプト『Xスコルピオ（X Skorpio）』を発表した。【画像】サソリに着想を得たアグレッシブな本格オフローダー【ジェネシスXスコルピオ・コンセプトを詳しく見る】全5枚過酷な地形を制覇するスーパーカーというビジョンを体現しており、フェラーリ849テスタロッサを上回る出