2024年度に全国の児童相談所が対応した虐待の相談数は、およそ22万3000件に上り過去2番目の多さでした。【映像】児童虐待 相談件数と相談内容厚生労働省の調査によりますと、2024年度に全国の児童相談所236カ所が対応した虐待の相談件数は22万3691件で、過去2番目の多さでした。最多だった前の年からは1818件減少しましたが、依然として高い水準が続いています。相談内容別にみると、子どもの目の前で家族に対して暴力をふる