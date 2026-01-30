災害時に被災した人たちに対する支援の調整＝「被災者支援コーディネーション」についての研修会がきょう、富山市で開かれました。この研修は、全国災害ボランティア支援団体ネットワーク＝JVOADが開いたもので、県内のNPO法人や社会福祉協議会からおよそ50人が参加しました。これまでの災害では、物資が避難所によって偏るなど支援に「もれ」や「むら」があることが課題で、被災者のニーズと支援の全体像