◇第98回選抜高校野球大会の出場校決定一般枠の選考では波乱はなく、ほぼ予想通り、順当と言える30校が選ばれた。昨春選抜優勝の横浜と昨夏選手権優勝の沖縄尚学はともに好投手の存在が大きく、それぞれ地区最後の代表校に滑り込んだ。関東・東京最後の6校目はまず、昨秋関東大会4強に次ぐ5番目として「横浜は浦和学院との比較で走攻守に横浜の声で全会一致」と宝馨選考委員長（日本高校野球連盟会長）。東京大会準優勝の