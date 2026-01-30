スーパーの店頭に並んだコメ＝昨年4月、埼玉県越谷市農林水産省は30日、全国の小売店約6千店で19〜25日に販売されたコメ5キロの平均価格が前週比193円安の4095円だったと発表した。3週連続の値下がり。4千円台の高値が続いたが、昨年9月29日〜10月5日の週（4075円）以降では最も安くなった。2025年産米は需要量を大きく上回る生産量となっており、コメ取引関係者の間では需給の緩みから価格は下がるとの観測が広がっている。物