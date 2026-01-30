財務省財務省は30日、国の負債が資産を上回る「債務超過」の額が2024年度末で699兆9千億円となったと発表した。23年度末から4兆2千億円増え、2年ぶりに悪化した。政府の財政状況をまとめた「国の財務書類」で明らかにした。債務超過は全ての資産を売っても借金を返せない状態を意味する。巨額の債務を抱える深刻な財務状況が改めて浮き彫りになった。23年度末は17年ぶりに超過額が減少していた。24年度末の資産は前年度より