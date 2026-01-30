先週のスーパーでのコメの平均価格は5キロあたり4188円となり、前の週より95円値下がりしました。農林水産省によりますと、今月19日から25日までに全国のスーパーで販売されたコメ5キロあたりの平均価格は、前の週より95円安い4188円でした。値下がりは2週間ぶりですが、去年の同じ時期と比べると538円高く、依然、高止まりが続いています。一方、農水省は去年12月の民間のコメの在庫量が前の年の同じ月と比べて33％増えて、338万