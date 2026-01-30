ABCラジオの社長会見が30日、大阪市内で行われ、高橋靖史社長らが出席した。前日（29日）にライバル局MBSラジオの原厳一郎社長が同局で50年以上、パーソナリティーを務めている浜村淳（91）について「MBSの宝です」と胸を張ったことを受け、ABCラジオで「粋も甘いも」「土曜も全開！」のパーソナリティー桑原征平（81）に、高橋社長は「元気で100歳までしゃべっていただきたい」とエールを送った。「テレビの世界で40年、ラジオに