空気が乾燥し、暖房器具の使用が増えるこの季節。ニュースで「火災」の文字を目にする機会も増えてきた。「うちは火災保険に入っているから、万が一のことがあっても大丈夫」。そう安心している人こそ、要注意かもしれない。【画像】火事だけじゃない...。火災保険の意外な使い道一覧実は、火災保険には多くの人が見落としている“請求の盲点”があるのをご存知だろうか。さらには、その知識があるかないかで、数十万円、ときには
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 【速報】新潟市中央区の路上で 身長約31cm･全裸 赤ちゃんの遺体見つかる、警察が死因など捜査【新潟】
- 2. 「罪に問うべきか」警察に抗議
- 3. 中国春節 日本は旅行先「圏外」
- 4. 宝くじで3億円 20年で使い果たす
- 5. 星野源 新垣結衣との生活を告白
- 6. スキー場で宙づり状態…心肺停止
- 7. ABCテレビ社長が謝罪「深く反省」「慎重な対応必要だった」ナイトスクープ“ヤングケアラー”炎上騒動
- 8. 男性2人に不同意性交? 3回目逮捕
- 9. 妻と娘殺害 死刑判決覆され激怒
- 10. 4.2億円が入ったケース奪われる
- 1. 【速報】新潟市中央区の路上で 身長約31cm･全裸 赤ちゃんの遺体見つかる、警察が死因など捜査【新潟】
- 2. 「罪に問うべきか」警察に抗議
- 3. スキー場で宙づり状態…心肺停止
- 4. 男性2人に不同意性交? 3回目逮捕
- 5. 妻と娘殺害 死刑判決覆され激怒
- 6. 4.2億円が入ったケース奪われる
- 7. 白バイ憧れて…過酷な警官への道
- 8. 水路に女性 技能実習生が命救う
- 9. 随分とやつれ…秋篠宮さまに異変
- 10. 塾のパソコン爆発した 建物全焼
- 1. 富裕層の節税 国税庁が怒り心頭
- 2. 中3女子不明 家族疑う投稿に苦言
- 3. がん抑制に繋がる生活習慣と食品
- 4. 排水口がつまる意外なもの3選
- 5. 衆院選 街頭演説に罵声集団
- 6. 首相明言「土俵に上がらない」
- 7. 暴行動画を告発「デスドル」直撃
- 8. 東国原氏 衆院選出馬の要請告白
- 9. 候補者の「政党名」でミス発生
- 10. 山本一太知事 前立腺がんを公表
- 1. 中国春節 日本は旅行先「圏外」
- 2. 中国、日本渡航自粛を呼びかけ
- 3. 靖国神社でポケカイベ→「冒涜」
- 4. マイクロソフト 約55兆円減少
- 5. 中国 日本に中国国民保護を要求
- 6. 正恩氏妹が「命乞い」した事件
- 7. 「2026軍事力ランキング」を発表
- 8. 馬の縫いぐるみ、中国で大人気
- 9. カナダ潜水艦受注ドイツ勢優位か
- 10. 印で「ニパウイルス」感染例確認
- 1. 中道改革連合に早くも軋み発生か
- 2. ロッテリア→ゼッテリアに 熾烈
- 3. WAONポイント統合で何が変わる?
- 4. 亡き母準備の葬式 拒否した結果
- 5. 重機整備士が辞めた地獄の現場
- 6. 中高一貫校で落ちこぼれ続出の訳
- 7. 日本人は「本当の中国」知らない
- 8. 60代夫婦 2万も足りないと真っ青
- 9. なぜガソリンに「毒」入れたのか
- 10. 77歳の現役会社員 キャリア語る
- 1. 一夫多妻崩壊→正式「結婚」へ
- 2. BEAMSがAmazonで全品40％OFF以上
- 3. ナノ・ユニバースが最大半額に
- 4. スマホの容量不足を秒で解決
- 5. Amazonセールで人気の商品TOP15
- 6. スマホユーザー必携のアプリ
- 7. スマホの実売台数ランキング
- 8. PS2のゲームをPCで動作させる
- 9. LINEトーク画面で…PDF送る方法
- 10. SBが営業活動を生成AIで支援
- 1. 中央競馬中継 無料ネット配信へ
- 2. 真美子さんのイヤリング 反響
- 3. 選抜高校野球 出場32校が決定
- 4. 真美子さんのコート 再入荷待ち
- 5. ネトフリと連携、WBC中継を制作
- 6. 中国サッカー 73人を永久追放
- 7. 角田裕毅に「万全の準備」求める
- 8. 引退の角田「結婚して子どもを」
- 9. バドで日本代表辞退相次いだワケ
- 10. ゾンビたばこ否認に「違和感」
- 1. 宝くじで3億円 20年で使い果たす
- 2. 星野源 新垣結衣との生活を告白
- 3. ABCテレビ社長が謝罪「深く反省」「慎重な対応必要だった」ナイトスクープ“ヤングケアラー”炎上騒動
- 4. 鈴木奈々「ラブホ通い」の過去
- 5. トモコレ13年ぶり新作 4月発売へ
- 6. ローラ「面影なし」美貌に絶賛
- 7. 堀江氏「ついに日本の地上波が」
- 8. 目黒蓮 新CM抜擢の「異例ぶり」
- 9. 星野&新垣 起床時間にネット衝撃
- 10. 渡邊渚「日本は性欲に甘い国」
- 1. 月5万円生活 米は1.5月で2kg消費
- 2. 子ども万引き増加…SOS見抜く術
- 3. しまむらで「今季1の高見え品」
- 4. カルディの「最強調味料」1位
- 5. 「ラクなのに効く」理想の体へ
- 6. 高市首相の着用ダウンを特定
- 7. Amazonで買ってよかった珈琲器具
- 8. 2分腹筋でぽっこりお腹に終止符
- 9. デート2回目で連絡途絶える32歳
- 10. 「パパの育休」危機乗り越えた夫