マレーシア交通省は1月29日夜、声明を発表し、中国が共同建設する「一帯一路」構想のマレーシアにおける旗艦プロジェクト、マレーシア東海岸鉄道（ECRL）建設が大きな進展を遂げたことを明らかにしました。2025年12月時点でプロジェクト全体の進捗率は90．81％に達し、年間目標を上回る成果を収めました。現時点で、全線に設けられた41のトンネルはすべて貫通し、軌道敷設距離は約500キロに達しています。プロジェクトは2026年12月