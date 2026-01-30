ヤマハ斬新「“軽”スーパーカー」に“賛否両論”の反響殺到！1990年代の日本の自動車市場は、メーカー各社や関連企業が既存の枠にとらわれない「チャレンジングなクルマ」を次々と世に送り出していた、まさに百花繚乱と言える時代でした。その中でも、1997年にヤマハ発動機の社内ベンチャーである「ワイ・エム・モービルメイツ」から発売された軽自動車「ami（アミ）」は、そのあまりに奇抜なコンセプトとデザインで、自動車