 ドラマ25「俺たちバッドバーバーズ」（毎週金曜深夜24時42分）ダブル主演の中島歩さん、草川拓弥さんにインタビュー。「即答！〇×トーク」で、「髪型で失敗したことはある？」「もし生まれ変わるとしたら自分がいい？」など気になる質問に答えてもらった。【動画】「俺たちバッドバーバーズ」今夜放送、ドラマ25「俺たちバッドバーバーズ」（毎週金曜深夜24時42分）第4話は？第4話「夢は諦めても人生は諦めてない」月白（草