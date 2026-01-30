◆ 生涯クリーブランドを誓う7年契約クリーブランド・ガーディアンズは現地時間29日、ホセ・ラミレス内野手（32）と2032年までの契約延長に合意したことを発表した。3年6900万ドルの残り契約を上書きする形で、7年総額1億7500万ドルの契約を結んだ。ドミニカ共和国出身のラミレスは2013年のMLBデビューからガーディアンズ一筋で13年間プレーし、通算285本塁打、949打点、OPS.857を記録。走攻守揃った三塁手としてオールスター