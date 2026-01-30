元日本代表MFの中田英寿氏がインスタグラムを更新。「日本全国を巡る旅」で秋田編が公開された。「一晩で70万人以上を魅了する全国打ち上げ花火競技大会「大曲の花火」。そのお膝元・秋田県大仙市に拠点を構えるのが、「北日本花火興業」だ。４代目花火師・今野義和さんは、エンターテインメント性の高い創造花火で数々の受賞歴を持つ存在である。15秒ほどで夜空に描かれる日本の美。その一瞬に込められた美学を、使命と情熱を