近畿地方の大雪。ピークは越えましたが、交通には影響が残っています。近畿の上空に強い寒気が流れ込んでいる影響で、雪は１月３０日も北部を中心に強まりました。滋賀県長浜市の柳ケ瀬では、３０日午前１１時に１２８ｃｍまで積もり、積雪は平年に比べて約２．２倍多くなっています。ＪＲ西日本によりますと、この雪の影響で、長浜市の近江塩津駅付近で複数の木が倒れ、北陸線は始発から、長浜駅と近江塩津駅の間で運転を