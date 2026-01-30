衆院選が公示されたが、投・開票日の２月８日は冬季五輪ミラノ・コルティナ大会（以下ミラノ五輪）が開催中だ。６日（日本時間７日未明）の開会式に向け、日本選手も続々とミラノ入りしている。果たして選手たちの１票はどうなるのだろうか。（デジタル編集部）ＪＯＣ「一概に言えない」ミラノ五輪日本選手団の副団長を務める原田雅彦さんに聞いてみると、「うーん、困っちゃいましたねえ。個人の問題だから組織としてどうしな