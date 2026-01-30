ボートレース戸田の得点率制、4日間シリーズ「ボートピア栗橋カップ開設16周年記念」の初日が、30日に行われた。前節V機をゲットした原田秀弥（46＝大阪）が6Rを逃げて白星発進を決めた。ただ、舟足には納得していない。「下がる足ではないけど合っていなかった。とにかく乗りづらかったし、今のままではスタートがしにくい」と不満を漏らした。レース後は熱心にペラを叩いていた原田。2月1日が47歳のバースデー。31日、46歳最