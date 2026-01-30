第98回選抜高校野球大会（3月19〜31日、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、出場32校が決定。東北の3年ぶり21度目の出場が決まった。巨人でもプレーし、昨夏まで指揮を執った佐藤洋前監督が、昨年11月に急性大動脈解離のため亡くなった。チームを引き継ぎ、指揮官に復帰した我妻敏監督は「突然のことだったので、何と言っていいか分からないところだった。私に代わって1季目で（甲子園に）行けたというのは、