出入国在留管理庁は３０日、２０２５年の外国人入国者数（速報値）が前年比約５６５万人増の４２４３万９１５人だったと発表した。２年連続で過去最多を更新した。国際定期旅客便の増加や円安などが影響した。一時帰国後の再入国を除く新規入国者数は、同約５１７万人増の３９１８万４５４６人だった。在留資格別では短期滞在が約３８４６万人と最も多く、全体の９８・１％を占めた。留学が約１８万人、技能実習が約１６万人