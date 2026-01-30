【31日（土）全国天気】・ポイント冬の天気分布日本海側は雪が降りやすい局地的な大雪に注意北風も強め全国的に真冬らしい寒さ31日も北日本を中心に、この時期らしい寒気に覆われた状態が続くでしょう。天気図の形も西高東低の冬型の気圧配置が続く見込みで、日本海側では雪が降りやすく、北日本や山沿いを中心に局地的には強く降る所がありそうです。大雪にご注意ください。一方、太平洋側では空気カラカラの冬晴れが続くでしょう