遺伝性の難病と闘い、今月23日に亡くなったワエル・タラビシさん（左）とICEに拘束されている父のマールさん/freemahertarabishi/Instagram（CNN）マール・タラビシさんの家族は、息子のワエルさん（30）に最期の別れを告げるその場にマールさんが立ち会えることを願っていた。ワエルさんの介護を主に担っていたマールさんは昨年10月から米連邦当局の拘束下にあり、遺伝性の重篤な希少疾患による過酷な合併症と闘う息子と離ればな