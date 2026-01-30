軍事政権下のミャンマーで行われた総選挙で軍に近い政党が過半数を獲得しました。5年前のクーデター以降、ミャンマーで実権を握る国軍は、民主派組織などとの戦闘が続く中、民政への移行をうたい2025年12月末から1月25日まで総選挙を実施しました。地元メディアによりますと、軍事政権は29日までに軍に近い政党が過半数の議席を獲得したと発表しました。軍事政権による支配の継続が確実になり、4月にも新政権が発足する見通しです