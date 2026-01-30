来日した横浜ＤｅＮＡのマルセリーノ（球団提供）横浜ＤｅＮＡは２９日、ハンセル・マルセリーノ投手（２３）が来日したと発表した。球団を通じ「またファンの皆さんにお会いできるのが楽しみです。優勝に貢献できるよう頑張りますので、応援よろしくお願いします」とコメントした。昨年５月に育成から支配下契約を結び、その後は２試合に登板して防御率１３・５０だった。