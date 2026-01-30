日本ハムは３０日、有原航平投手、フランミル・レイエス外野手、新外国人のサウリン・ラオ投手、ロドルフォ・カストロ内野手が２・１の春季キャンプインに遅れることを発表した。現時点で各選手の合流日は未定で、いずれも１軍スタートとなっている。また、アリエル・マルティネス捕手はＷＢＣキューバ代表合宿参加のため、キャンプは不参加となることが決まった。