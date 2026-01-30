第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。昨夏甲子園の優勝校・沖縄尚学は九州地区の５校目で滑り込み選出を果たした。届かないと思っていた春の知らせが、琉球の地に舞い込んできた。校舎で選考委員会のライブ中継を見届けたエース左腕・末吉良丞（２年）は、九州最後の５校目に学校の名が読み上げられても、表情を変えなかった。