ロッテ・サブロー監督（４９）ら首脳陣、選手が３０日、１軍の宮崎・都城キャンプに備えて空路、宮崎入りした。サブロー監督は宮崎空港に到着して歓迎セレモニーに出席後、取材に対応した。この日、球団はネフタリ・ソト内野手（３６）のキャプテン就任を発表。球団では１９９８年にフリオ・フランコが務めて以来、２８年ぶりの助っ人就任となった。ソトをキャプテンに指名した指揮官は「彼自身も主砲として活躍しないといけ